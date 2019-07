Boris Johnson brüskiert die europäischen Partner

Erst Ärger in Schottland, nun auch in Wales: Der neue britische Premierminister Boris Johnson tourt derzeit mit seiner Brexit-Kampagne durchs ganze Land und verspricht vor allem, die Landwirte nach dem Brexit besserzustellen. Doch die Äußerungen des Regierungschefs, der immer wieder mit einem ungeregelten EU-Austritt droht, stießen in Wales umgehend auf scharfe Kritik.

"Er hat kein Mandat für einen No-Deal-Brexit", sagte etwa der Erste Minister für Wales, Mark Drakeford. "Das wäre katastrophal für Wales."

Bereits am Tag zuvor war Johnson in Schottland bei seinem ersten Besuch als Premier ein scharfer Wind entgegengeweht: Regierungschefin Nicola Sturgeon sagte, dass er das Land in eine "Katastrophe" treibe. Johnsons harte Position, sagte Sturgeon, mache eine Einigung mit Brüssel unmöglich. "Daraus schließe ich, egal was er öffentlich sagt, dass er in Wirklichkeit einen Brexit ohne Vertrag anstrebt", erklärte sie.

Boris Johnson scheint es mit seinen energischen Brexit-Plänen tatsächlich ernst zu meinen: Er verliert keine Zeit bei der Planung für den Crash am 31. Oktober. Seine Regierung plant jedenfalls eine nie da gewesene Informationskampagne für einen No-Deal-Brexit mit Anzeigen, Flugblättern und Werbespots, die etwa 100 Millionen Pfund kosten sollen.

Johnson soll überdies die Anweisung gegeben haben, dass sich der No-Deal-Planungsstab täglich im Cobra-Sitzungsraum trifft, in dem üblicherweise Sicherheitsbriefings stattfinden; zweimal pro Woche sollen sich außerdem die für den Brexit zuständigen Minister zur Absprache treffen. All das soll die Kompromisslosigkeit unterstreichen, mit der das Team um Johnson auch in Brüssel Eindruck machen will. Der neue Außen- und frühere Brexit-Minister Dominic Raab erklärte die neue Taktik: Das Königreich habe nach einem harten Brexit eine bessere Verhandlungsposition gegenüber der EU, sagte er. Die Gesprächspartner in Brüssel erwiesen sich leider als zu "störrisch", um den "undemokratischen Backstop", die Notfalllösung für Nordirland, zu kippen.

Eine Sprecherin des Premierministers legte gestern nach und drohte, dass Boris Johnson nur dann zu Gesprächen nach Brüssel aufzubrechen gedenke, wenn man dort bereit wäre, den Austrittsvertrag wieder aufzuschnüren – was alle führenden EU-Politiker bisher jedoch übereinstimmend und konsequent zurückgewiesen haben.

"Das Land zerfällt"

Viel Aufmerksamkeit zieht eine sehr kritische Studie des Thinktanks „Institute for Government“ (IfG) zum No-Deal auf sich. Die Fachleute warnten darin die Regierung, all die schönen Reform- und Finanzierungsversprechen, die der neue Premier in Aussicht gestellt habe, seien bei einem harten Brexit nicht finanzierbar; dazu würden die Folgekosten und die Abfederung von Notfällen viel zu teuer.

Das IfG wies auch die Behauptung von Johnson zurück, ein „managed No-Deal“, also ein Austritt mit lauter kleinen, bilateralen Nebeneinigungen anstelle eines großen Vertrags mit der EU, sei möglich. Der Zusammenhalt der vier Nationen im Königreich werde stark gefährdet, so die Forscher. Und die Übernahme der Exekutive von Nordirland durch London, in Großbritannien als „direct rule“ bekannt, werde im Falle eines No-Deal wohl unausweichlich.

Die schottische Regierung kündigte bereits an, sie werde im Verlauf des Sommers mit den Vorbereitungen für ein weiteres Unabhängigkeitsreferendum fortfahren.

