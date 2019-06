Boris Johnson auf dem direkten Weg zur Macht

Der Weg von Boris Johnson zum britischen Premierminister ist noch nicht zu Ende, aber das Ziel rückt täglich näher. Einen Tag nach seinem 55. Geburtstag konnte der konservative Politiker gestern bei zwei weiteren Abstimmungen in seiner Parlamentsfraktion eine überragende Mehrheit hinter sich vereinigen. Nach der insgesamt fünften Abstimmung stand gestern Abend fest: Johnson hat mit Außenminister Jeremy Hunt nur noch einen Gegner im Kampf um das Amt des Partei- und Regierungschefs.

Nach den Regeln der britischen Konservativen müssen nun die etwa 120.000 Mitglieder der Partei über ihren neuen Chef entscheiden. Johnson gilt als "Liebling der Partei", in den Wahlveranstaltungen in den nächsten vier Wochen kann er sich wohl nur mehr selbst gefährlich werden. Der frühere Außenminister und Ex-Bürgermeister von London ist für seine lose Zunge gefürchtet. Im Parlament wurden ihm zuletzt am Mittwoch Aussagen vorgehalten, die ihn als "Rassisten" und "Frauenfeind" zeigten.

Johnson, der sich derzeit betont um Zurückhaltung bemüht, hat sich zuletzt für Sager wie den Vergleich von verschleierten Frauen mit "Briefschlitzen" und "Afrikaner grinsen wie Wassermelonen" zwar entschuldigt. Zugleich aber fügte er hinzu: "Die Menschen mögen es, wenn man redet, wie einem der Schnabel gewachsen ist."

Hunt, der gestern nach der fünften Abstimmung erstmals den zweiten Platz erreichte, gab sich zwar betont zuversichtlich: "Es ist alles offen", betonte er. Doch mit seinem Sieg rechnet in London niemand.

Denn Hunt ist ein sogenannter Remainer, jemand, der beim Referendum für den Verbleib in der EU gestimmt hatte. Zwar hat Hunt seitdem abgeschworen und beteuert, ein leidenschaftlicher "Leaver" und Brexit-Fan zu sein. Aber viele vergleichen ihn mit der noch amtierenden Premierministerin Theresa May, die auch stets ihre Probleme hatte, das Misstrauen der Brexit-Hardliner auszuräumen. Nicht umsonst wird Hunt spöttisch "Theresa in Hosen" genannt.

EU schließt neue Frist aus

Die Frist für die Loslösung von der EU läuft am 31. Oktober aus. Dass der Brexit noch einmal verschoben wird, haben die Ministerpräsidenten Irlands und Luxemburgs gestern beim EU-Gipfel ausgeschlossen. Vorstellbar sei dies höchstens im Falle von Neuwahlen oder eines zweiten Brexit-Referendums. "Was es nicht geben wird, ist eine Verschiebung für weitere Verhandlungen", hieß es. Johnson hatte angekündigt, den Brexit-Deal nachverhandeln zu wollen – Brüssel hat das aber kategorisch ausgeschlossen. Er hatte auch gedroht, die vereinbarte Schlussrechnung für den EU-Ausstieg in Höhe von 39 Milliarden Pfund (43,81 Milliarden Euro) nicht zu bezahlen.

