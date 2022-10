Blutige Bilanz nach fast 250 Tagen Krieg in der Ukraine

Die Bilanz nach fast 250 Kriegstagen in der Ukraine fällt düster aus: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj beklagte, dass Russland seit Beginn des Krieges am 24. Februar bereits 4500 Raketen auf die Ukraine abgeschossen und insgesamt 8000 Luftangriffe geflogen habe. Laut UNO-Angaben wurden bis Mitte Oktober mehr als 6200 ukrainische Zivilisten getötet. Die Zahl der toten Soldaten versucht die Regierung in Kiew aber tunlichst zu verschweigen.

Denn obwohl die ukrainische Gegenoffensive ins Stocken geraten ist und die ständigen Stromabschaltungen an den Nerven der Menschen zehren, muss Selenskyj den Ukrainern jetzt vor allem Mut machen: "Wir haben keine Angst vor der Dunkelheit", sagte der Präsident in seiner nächtlichen Ansprache. "Dunkel sei nicht ein Leben ohne Licht, sondern ohne Freiheit." Mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg und den Kampf der Ukrainer gegen die Nazis sagte er, dass sich das "Böse nach 80 Jahren wieder aus der Asche" erhoben habe.

Doch auch für Russland läuft es im Moment überhaupt nicht gut: Die Führung in Moskau erklärte gestern die Rekrutierung von weiteren 300.000 Reservisten für beendet. Zunehmend werden auch Strafgefangene in den Krieg geschickt. Inzwischen gesteht sogar der aus Tschetschenien stammende Kriegsanführer Ramsan Kadyrow schwere Verluste in den eigenen Reihen ein. "Wir alle träumen davon, auf dem Weg Allahs zu sterben", versuchte auch er Mut zu machen.

Normalerweise veröffentlichen russische Offizielle keine Zahlen zu eigenen Gefallenen. In diesem Fall ging es Kadyrow wohl darum, die von ukrainischer Seite genannten noch höheren Zahlen zu relativieren. Denn Kiew spricht bereits von rund 69.700 gefallenen feindlichen Kämpfern.

Die Entwicklung treibt nun auch immer mehr Menschen in die Flucht: Die ukrainischen Nachbarländer bereiten sich bereits auf eine massive Winterfluchtwelle vor. Sie fürchten die Destabilisierung ihrer Länder.

Aber auch immer mehr Russen verlassen das Land, um nicht in den Krieg geschickt zu werden. Vor allem die Reichen können sich die Flucht leisten. Und in der Türkei sind sie und ihre Kreditkarten noch immer willkommen.