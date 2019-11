Bloomberg will US-Präsident werden und macht den Wahlkampf spannend

Wer tritt für die Demokraten gegen US-Präsident Trump an? Mit der Kandidatur des Milliardärs Michael Bloomberg ist das Rennen um das höchste Amt Amerikas wieder spannend geworden. Parteiintern wirbelt er das Kandidatenfeld durcheinander.

Wenn Trump wiedergewählt würde, könne das Land sich vielleicht "nie mehr von dem Schaden erholen". Mit diesen Worten kündigte der 77-jährige Unternehmer und ehemalige Bürgermeister von New York seinen Einstieg in den US-Wahlkampf an. Der Demokrat hat mit Trump vieles gemeinsam, ist aber mit einem Vermögen von mehr als 53 Milliarden reicher als der Präsident. Bloomberg braucht also keine Spenden, er kann seinen Wahlkampf notfalls komplett selbst finanzieren. Und er hat damit bereits begonnen: Mit fast 35 Millionen Dollar kaufte er als erstes Fernseh-Minuten für seine Kampagnenvideos. Zum Vergleich: Das sind zehn Millionen mehr als der Fundraising-Star Bernie Sanders in einem Quartal einsammelte.

Was ihm also einen enormen Wahlkampfvorteil verschafft, gereicht ihm in demokratischen Kreisen auch zum Nachteil. Wer vermögend ist, ist immer suspekt, warnte Konkurrent Bernie Sanders vor einem Stimmenkauf. Auch Elizabeth Warren, wie Sanders eine Parteilinke, stört sich auch an Bloombergs Vermögen: "Ich verstehe ja, dass reiche Leute mehr Schuhe haben als unsereins", ätzte Warren, "mehr Autos und mehr Häuser. Aber ihnen steht kein größerer Anteil an Demokratie zu." Bloomberg selbst versteht er sich wie der etwa gleichaltrige Joe Biden als Gegengewicht zu den Parteilinken Warren und Sanders. Ex-Präsident Obama hatte seine Parteifreunde erst kürzlich gewarnt, Trump von allzu weit links anzugreifen. Bloomberg ist ein Mann der Mitte, auch wenn seine drei Prioritäten bisher Klimaschutz, schärfere Waffengesetze und Steuererleichterungen für den Mittelstand lauten.

Mit Trump verbindet Bloomberg eine lange Rivalität. Trump nimmt ihn nur allzu gerne aufs Korn: "Der kleine Michael wird scheitern", prognostiziert er. Unter anderem spielt er auf Bloombergs mangelnden Rückhalt bei Afro-Amerikanern und Latinos an, die ihm bis heute seine "Stop and frisk"-Politik übel nehmen – das willkürliche Durchsuchen von Menschen auf New Yorks Straßen, das Bloomberg einst als Bürgermeister einführte.

