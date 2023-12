Blockierte Ukraine-Hilfe: "Plan B" des weißen Hauses

Selenskyj und Biden im Dezember in Washington.

Als Wolodymyr Selenskyj kürzlich mit Joe Biden im Weißen Haus über den Fortgang des Krieges in der Ukraine beriet, verbreitete der ukrainische Präsident Optimismus. Dabei hätte er allen Anlass gehabt, besorgt zu sein. Während er in Washington um Unterstützung für das von Russland überfallene Land warb, koordinierten die Putin-Freunde in der republikanischen Partei zusammen mit Emissären des ungarischen Autokraten Viktor Orban die Blockade neuer Militärhilfen.