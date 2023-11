Blinken: "Israel hat nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, sich zu verteidigen"

Inmitten intensiver Kämpfe zwischen dem israelischen Militär und der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen hat US-Außenminister Antony Blinken bei einem Besuch in Israel dessen Recht zur Selbstverteidigung bekräftigt. "Israel hat nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, sich zu verteidigen", sagte er bei einem Treffen mit Präsident Yitzhak Herzog in Tel Aviv.

Israel müsse sicherstellen, dass "der 7. Oktober sich nie wiederholt", sagte Blinken zu der israelischen Reaktion auf den Hamas-Großangriff auf das Land. Gleichzeitig rief der US-Außenminister Israel dazu auf, Zivilisten zu schützen und "denjenigen Hilfe zu bringen, die sie verzweifelt benötigen". Ein palästinensisches Kind zu sehen, das aus den Trümmern eines Gebäudes gezogen werde, "trifft mich genauso hart wie der Anblick eines Kindes in Israel oder irgendwo anders", sagte Blinken. Laut US-Außenministerium wolle sich Blinken für eine Feuerpause einsetzen, damit der Zivilbevölkerung besser geholfen werden könne.

Bei den Kämpfen der israelischen Armee im Gazastreifen tötete das israelische Militär gestern nach eigenen Angaben mehrere Terroristen. Soldaten des 13. Bataillons der Golani-Brigade und gepanzerte Truppen des 53. Bataillons hätten gegen Terrorkommandos gekämpft.

Das Tunnelsystem der Hamas

Tiefe Krater sind auf Aufnahmen aus Jabalia im Gazastreifen zu sehen. Als die Luftwaffe Israels bei der Jagd auf palästinensische Terroristen auch Teile des Flüchtlingsviertels zerstörte, rissen nach israelischen Armeeangaben eingestürzte Hamas-Tunnel Löcher in die Erdoberfläche. Im sandigen Boden des rund 45 Kilometer langen und etwa sechs bis 14 Kilometer breiten Gazastreifens mit seinen mehr als zwei Millionen Einwohnern gibt es eine zweite Welt.

Ein israelischer Armeesprecher beschrieb diese einmal als "Untergrund, die Metro oder die U-Bahn". Häufig ist eine Zahl von Hunderten Tunneln auf 500 Kilometern Länge zu lesen. Doch die Expertin für unterirdische Kriegsführung an der Reichman-Universität in Tel Aviv, Daphne Richemond-Barak, bezweifelte in der "New York Times", dass irgendjemand wisse, wie lang die Strecke tatsächlich sei.

Aber: "Wir reden von Dutzenden von Kilometern unter der Erde mit Kommando-, Kontroll- und Kommunikationsräumen, Vorratskammern und Abschussrampen für die Raketen", sagte der Militärexperte Harel Chorev der Universität Tel Aviv dem US-Sender CNN.

