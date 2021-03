Biontech: Vier Millionen Dosen mehr für die EU

Man habe das Zusatzpaket ausgehandelt, damit die EU-Staaten gezielt in Hotspots impfen und die Ausbreitung der gefürchteten Virusvarianten bremsen könnten, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gestern. Zu den aktuellen europäischen Hotspots zählt auch der Tiroler Bezirk Schwaz.

Die Kommission hofft, dass durch gezielte Impfungen in Hotspots verschärfte Kontrollen an den EU-Binnengrenzen unnötig werden, und zeigt sich trotz eines Rückgangs der Todesfälle "besorgt über die Entwicklung einer Reihe von Hotspots in der EU". Diese seien vor allem auf die Verbreitung neuer Varianten zurückzuführen, die ansteckender seien, hieß es.

Die EU-Kommission erwartet für das erste Quartal bis Ende März insgesamt 100 Millionen Dosen der drei in der EU bisher zugelassenen Impfstoffe von Biontech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca.

