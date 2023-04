Billiges Getreide aus Ukraine stört Europas Einheit

In den direkten Nachbarstaaten der Ukraine protestieren seit Wochen die Bauern. Vor allem billiges Getreide aus der Ukraine wird als unfaire Konkurrenz zu den heimischen Produkten begriffen. Die Regierungen in den westlichen Ukraine-Anrainerstaaten – also Polen, Ungarn, die Slowakei und Rumänien – stehen unter großem innenpolitischen Druck.