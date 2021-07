Bill Clinton wollte 1997 lieber Tourist sein als Gast bei der Queen

Das geht laut einem Bericht des "Guardian" von Dienstag aus Dokumenten der National Archives hervor, die bisher als vertraulich eingestuft waren. "Er hat gesagt, er wolle ein Tourist sein", heißt es auf einer alten Notiz aus dem britischen Premiers-Sitz in der Downing Street über Clinton.

Die Clintons hätten "sehr dankbar für die Einladung Ihrer Majestät" die Einladung "höflich abgelehnt", wie ein Sekretär des damaligen britischen Premiers Tony Blair schriftlich festhielt. Clinton habe statt einem Dinner auf Blairs Landsitz in Chequers auch lieber in London indisches Essen probieren wollen. Letztlich speisten die Ehepaare Clinton und Blair allerdings wohl in einem französischen Restaurant nahe der Tower Bridge, wie aus alten Rechnungen hervorgeht.