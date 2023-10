Polizist in London

Großbritannien ist nach China und den USA das Land mit den meisten Überwachungskameras pro Kopf. Der Bürgerkrieg in Nordirland hatte in den 1970er und 1980er Jahren, als auch in englischen Städten Bomben explodierten, zu einem massiven Ausbau des Überwachungsnetzes im öffentlichen Raum geführt.