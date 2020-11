Bidens Siegesrede: "Es ist die Ehre meines Lebens"

Ein Auszug aus wichtigen Passagen: "(…) Leute, die Menschen dieser Nation haben gesprochen. Sie haben uns einen klaren Sieg gebracht, einen überzeugenden Sieg, einen Sieg für uns, das Volk. (…) Wir beobachten überall in dieser Nation, in allen Städten, allen Teilen des Landes und sogar in der ganzen Welt einen Ausbruch an Freude, von Hoffnung (und) einen gestärkten Glauben darin, dass der morgige Tag einen besseren Tag bringen wird. Und ich bin demütig über das Vertrauen und die Zuversicht, die ihr in mich gesetzt habt. Ich gelobe, ein Präsident zu sein, der nicht zu spalten, sondern zu einen sucht. (…)

Video: ORF-Korrespondentin Hannelore Veit spricht über den Wahlerfolg von Joe Biden, dessen Siegesrede und die Auswirkungen des Erfolgs.

"Rückgrat der Nation aufbauen"

Ich habe dieses Amt angestrebt, um die Seele Amerikas wiederherzustellen, um das Rückgrat der Nation wiederaufzubauen: die Mittelschicht. Und um dafür zu sorgen, dass Amerika in der Welt wieder respektiert wird. Und um uns hier daheim zusammenzubringen. Es ist die Ehre meines Lebens, dass so viele Millionen Amerikaner für diese Vision gestimmt haben. Und nun ist die Aufgabe, diese Vision umzusetzen, Wirklichkeit geworden. Es ist eine Aufgabe, die Aufgabe unserer Zeit. (…) Ich werde die Ehre haben, mit einer fantastischen Vizepräsidentin zu dienen. (…) An all diejenigen unter euch, die für Präsident Trump gestimmt haben: Ich verstehe eure Enttäuschung. Ich habe selbst schon ein paar Mal verloren. Aber lasst uns jetzt gegenseitig eine Chance geben. (…)"

