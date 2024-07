Bidens Rückzug löste eine Spendenwelle aus

Joe Bidens Rückzug löste eine Spendenwelle für die Demokraten aus. Nach seiner Erklärung verzeichnete die Plattform ActBlue US-Medien zufolge am Sonntag Zugänge in Höhe von mehr als 50 Millionen Dollar (45,91 Mio. Euro). "Damit war dies der größte Tag für Onlinespenden der Demokraten seit der Wahl 2020", schrieb die Zeitung "New York Times". ActBlue ist die führende Onlineplattform für Spenden der Demokraten.