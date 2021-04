In einem Punkt sind sich Umweltschützer und Klimawandel-Leugner einig: Wenn US-Präsident Joe Biden das Ziel erreichen will, den Ausstoß von Treibhausgasen bis 2030 um mindestens die Hälfte des Niveaus von 2005 zu senken, muss sich vieles verändern. "Jeder Aspekt des Lebens in Amerika wird davon berührt", sagt der Republikaner Patrick Morrisey aus dem Kohle-Staat West Virginia.