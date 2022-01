Bidens erstes Jahr: Fehler und falsche Erwartungen

Der Präsident schnaubte vor Wut, als er vergangene Woche seine Parteifreunde auf dem Kapitolshügel in Washington D.C. besuchte. Selten ließ "Onkel Joe" so viel Frustration erkennen wie nach dem Treffen mit den 50 Demokraten, die im US-Senat eine hauchdünne Mehrheit halten. Ausgerechnet hier, in der Kammer, der Joe Biden über vier Jahrzehnte angehörte, hatten ihn die Seinen abermals im Stich gelassen.