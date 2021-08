Am Ende wollte selbst der Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, nicht außen vor stehen. Der Taktiker, der zu Beginn der Amtszeit Joe Bidens versprochen hatte, dessen Reformversprechen in dem 50 zu 50 geteilten Senat nach Kräften zu blockieren, stimmte mit der überparteilichen Mehrheit von 69 zu 30 Stimmen, die Rekordsumme von 1,2 Billionen Dollar in Amerikas marode Infrastruktur zu investieren.