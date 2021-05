Biden will die Impfpatente aussetzen, die EU ist uneins

WASHINGTON. Das könnte ein Dammbruch sein: Die US-Regierung unter Präsident Joe Biden geht nun auf die Forderung ärmerer Länder und von Hilfsorganisationen ein, denn sie fordert die vorübergehende Aussetzung des Patentschutzes auf Corona-Impfstoffe. Dann könnten Hersteller in aller Welt die Vakzine produzieren, ohne Lizenzgebühren an BionTech/Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson oder AstraZeneca zahlen zu müssen.

Die USA stünden zwar hinter dem Schutz geistigen Eigentums, die Pandemie sei aber eine globale Krise, die außerordentliche Schritte erfordere, sagte die US-Handelsbeauftragte Katherine Tai in der Nacht auf Donnerstag. Ziel sei, "so viele sichere und wirksame Impfungen so schnell wie möglich zu so vielen Menschen wie möglich zu bringen".

Der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sprach auf Twitter von einer "historischen Entscheidung". Damit könne der Ungleichheit bei der Verteilung der Impfstoffe begegnet werden. Mehr als 160 Länder müssten zustimmen, dass internationale Copyright-Bestimmungen außer Kraft gesetzt werden.

"EU ist offen für Diskussion"

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zeigte sich offen für eine Debatte. "Die EU ist bereit, jeden Vorschlag zu diskutieren, der diese Krise wirksam und pragmatisch angeht."

Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (VP) schloss sich dem an: "Wir sind offen für Gespräche sowie den WTO-Prozess, den die Amerikaner vorschlagen. Es ist wichtig, dass so viele Menschen wie möglich weltweit so rasch wie möglich geimpft werden."

Uneins ist hingegen Deutschland: Außenminister Heiko Maas (SPD) ist offen für den Vorschlag aus Washington, Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hingegen bremste: "Entscheidend ist vor allem der weitere Ausbau von Produktionsstätten."

Die Pharmaindustrie argumentiert hingegen, dass sie auf eigenes Risiko Millionen in die Forschung investiert. Die allermeisten Projekte versanden irgendwann. Wenn aber einmal ein erfolgreiches Mittel dabei herauskomme, müsse das Unternehmen auch Rendite machen können, um die Investitionen wieder hereinzuholen und Aktionäre zu belohnen.

Außerdem hätten Pharmafirmen schon mehr als 200 Technologietransfer-Abkommen abgeschlossen, um mit Partnern in ärmeren Ländern mehr Impfstoffe bereitstellen zu können, aber unter Wahrung des Patentschutzes.

Warnung vor dem Panschen

Der Verband der US-Pharmaunternehmen warnte, dass es ohne Patente zur Verbreitung gepanschter Impfungen kommen könne. Eine Pfizer-Sprecherin sagte der "New York Times", das Vakzin habe 280 Komponenten von 86 Zulieferern aus 19 Ländern. Um das zu verarbeiten, seien komplexe Spezialanlagen und ausgebildetes Personal notwendig. So argumentiert auch Thomas Cueni, der Generaldirektor des Pharmaverbandes IFPMA: "Selbst wenn die Patente ausgesetzt würden, würde in der Pandemie keine einzige zusätzliche Dosis die Menschen erreichen."