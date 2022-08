Biden will Amerikanern Ausbildungsschulden erlassen

Die Webseite für College-Kredite der US-Regierung brach zusammen, während es am Telefon kein Durchkommen bei der für die Rückzahlung staatlicher Ausbildungskredite zuständigen Organisation "Nelnet" gab. So stark war am Mittwoch das Interesse von Schuldnern, die sich erkundigen wollten, welche Konsequenzen die Ankündigung des Präsidenten für sie persönlich habe.