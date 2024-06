Biden und Trump lieferten sich hitziges TV-Duell

In der auf 90 Minuten angelegten Debatte stritten sie am Donnerstag (Ortszeit) in Atlanta unter anderem über den Zustand der Wirtschaft, Abtreibung, die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen. Es war das erste direkte Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten seit Oktober 2020.

Biden klang oft heiser, wirkte zum Teil zaghaft und geriet bisweilen ins Stocken. Er warf Trump vor, zu lügen und zu übertreiben. Trump wies dies zurück und beschuldigte Biden, der schlechteste Präsident aller Zeiten zu sein. Außerdem sei er für eine Verbrechenswelle durch Einwanderer verantwortlich, weil er die Grenze zu Mexiko zu wenig abgesichert habe. Trump versprach zudem, im Falle eines Wahlsiegs den Krieg in der Ukraine zu beenden, noch bevor er vereidigt werde.

Eine zweite Debatte ist für September geplant. Die Wahl findet am 5. November statt. In Umfragen lagen Biden und Trump vor der Debatte nahezu gleichauf.

Trump griff Biden in dem TV-Duell heftig für dessen Wirtschaftspolitik an. "Die Inflation bringt unser Land um. Sie bringt uns absolut um", sagte Trump. Biden habe einen schlechten Job gemacht. Der Demokrat verteidigte seine Bilanz. "Aber es gibt noch mehr zu tun. (...) Die Menschen der Arbeiterklasse sind immer noch in Schwierigkeiten."

Biden nennt Trump "Lügner"

Das Thema Wirtschaft war das erste Debattenthema des Duells. Die US-Wirtschaft steht eigentlich nicht schlecht da. Die Inflationsrate ist deutlich zurückgegangen, auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist gut. Trotz der rasanten Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed im Kampf gegen die hohen Verbraucherpreise ist eine Rezession ausgeblieben. Doch bei den Menschen in den USA scheint das nicht anzukommen. Viele Bürgerinnen und Bürger sind über die weiterhin hohen Preise im Supermarkt oder die hohen Kosten für Kredite frustriert.

Biden bezeichnete Trump bei der Fernsehdebatte mehrfach als Lügner. "Er übertreibt, er lügt", sagte der amtierende Präsident mit Blick auf Trumps Aussagen zur Lage an der Grenze. Zu Äußerungen seines Konkurrenten über Veteranen sagte Biden: "Alles, was er sagt, ist eine Lüge." Der Demokrat bezeichnete Trump außerdem als "Verlierer" und "Trottel", in Anspielung auf eine angebliche Aussage Trumps über Kriegsveteranen während dessen Amtszeit.

Trump stellte die geistige Verfassung Bidens infrage. "Er ist nicht in der Lage, Präsident zu sein, Sie wissen das, und ich weiß es. Es ist lächerlich", sagte der Republikaner. "Er ist, ohne Frage, der schlechteste Präsident - die schlechteste Präsidentschaft in der Geschichte unseres Landes", schimpfte Trump weiter. Biden redete stellenweise leise und undeutlich. Trump nutzte die Performance zum Frontalangriff. "Ich weiß wirklich nicht, was er am Ende dieses Satzes gesagt hat. Ich glaube, er weiß auch nicht, was er gesagt hat", sagte Trump nach einer Aussage Bidens zum Thema Migration.

Das hohe Alter der beiden Kontrahenten ist ein Dauerthema im Wahlkampf. Biden zog als ältester US-Präsident aller Zeiten ins Weiße Haus ein und ist inzwischen 81 Jahre alt. Trump ist 78 und damit kaum jünger. Beiden unterlaufen bei öffentlichen Auftritten regelmäßig Fehler. Allerdings hat vor allem Biden im Wahlkampf mit Diskussionen über seinen körperlichen und mentalen Zustand zu kämpfen - auch weil er der amtierende Präsident ist und in dieser mächtigen Rolle regelmäßig mit Versprechern und Fauxpas Schlagzeilen macht. Trump und dessen Republikaner nutzen Bidens Patzer gnadenlos für ihre Zwecke aus.

Akzeptiert Trump den Wahlausgang?

Trump will sich weiterhin nicht festlegen, ob er den Ausgang der Wahl im November akzeptieren wird. Bei der Fernsehdebatte hakten die Moderatoren mehrfach nach, doch der Republikaner wand sich heraus, antwortete erst beim dritten Anlauf auf die entsprechende Frage und auch da nur ausweichend. "Wenn es eine faire, legale und gute Wahl ist, dann auf jeden Fall", gab Trump zurück. "Es gibt nichts, was ich lieber tun würde", schob er später nach. US-Präsident Biden, den Trump bei der Wahl herausfordern will, sagte, er bezweifle, dass dieser den Wahlausgang akzeptieren werde, "weil Sie so ein Jammerlappen sind".

Trump hatte bei der Präsidentenwahl 2020 gegen Biden verloren, gesteht die Niederlage aber bis heute nicht ein. Der Republikaner startete damals einen Feldzug gegen den Wahlausgang und versuchte mit allen Mitteln, das Ergebnis umzukehren. Dies gipfelte in der gewaltsamen Attacke seiner Anhänger auf das US-Kapitol am 6. Jänner 2021. Dort war der Kongress an jenem Tag zusammengekommen, um den Sieg Bidens bei der Präsidentenwahl von 2020 formal zu bestätigen. Trump hatte seine Anhänger zuvor bei einer Rede durch unbelegte Behauptungen aufgewiegelt, dass ihm der Wahlsieg durch massiven Betrug gestohlen worden sei.

Streit über Golf

Trump und Amtsinhaber Biden haben beim TV-Duell auch darüber debattiert, wer besser Golf spielen kann. Er könne den Ball sehr weit schlagen, Biden hingegen könne den Ball keine 50 Yards weit schlagen, sagte Trump auf eine Frage zu seinem Alter. "Ich denke, ich bin in sehr guter Form", betonte der 78-Jährige. Biden sagte, er würde sehr gerne Golf mit Trump spielen, wenn der Republikaner seine eigene Tasche tragen würde. "Glauben Sie, das kriegen Sie hin?", fragte Biden. Der 81-Jährige kritisierte Trump außerdem für sein hohes Gewicht.

Die Moderatorin hatte Biden zuvor nach seinem hohen Alter gefragt. "Dieser Typ ist drei Jahre jünger und viel weniger kompetent", sagte der Demokrat an Trump gerichtet. Ansonsten wich er der Frage weitgehend aus. Trump brüstete sich damit, dass er zwei kognitive Tests gemacht habe. "Ich habe beide mit Bravour bestanden." Er wolle sehen, wie Biden bei so einem Test abschneide. "Machen Sie einen. Nur einen, einen ganz einfachen, nur die ersten fünf Fragen."

Melania Trump fehlte

Die frühere First Lady Melania Trump hat beim ersten TV-Duell ihres Mannes im laufenden Präsidentschaftswahlkampf gefehlt. Die 54-Jährige begleitete den früheren Präsidenten Donald Trump am Donnerstagabend nicht zu der Debatte gegen Amtsinhaber Joe Biden - anders als dessen Ehefrau Jill. Die aktuelle First Lady zeigte sich nach dem Schlagabtausch gemeinsam mit ihrem Mann auf der Fernsehbühne in Atlanta. Trump verließ die Fernsehbühne sofort nach dem Ende des Duells - allein.

Melania Trump hatte sich seit ihrem Abschied aus dem Weißen Haus Anfang 2021 kaum öffentlich gezeigt, sich weitgehend in Schweigen gehüllt und auch im Wahlkampf ihres Mannes bisher kaum keine Rolle gespielt. Bidens Frau Jill dagegen ist in der Wahlkampagne ihres Mannes sehr präsent. Der US-Präsident schrieb am Donnerstag auf der Plattform X: "Das Beste am Wahlkampf ist, dass ich dich an meiner Seite habe, Jilly."

Biden bewirbt sich bei der Präsidentenwahl Anfang November um eine zweite Amtszeit. Trump will für die Republikaner noch einmal ins Weiße Haus. In Umfragen deutet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden an.

Dass die erste TV-Debatte der beiden Präsidentschaftsanwärter bereits Ende Juni stattfindet, ist ungewöhnlich. Trump und Biden sollen erst im Juli und August bei Nominierungsparteitagen zu den offiziellen Kandidaten ihrer Parteien gekürt werden. Die notwendigen Delegiertenstimmen dafür haben sie sich bei den Vorwahlen aber früh im Rennen gesichert - deshalb sind sie als Kandidaten gesetzt.

