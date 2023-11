Biden trifft Xi: Zahlreiche Spannungsfelder zwischen USA und China

Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt sind bereits seit Jahren Konkurrenten um den Einfluss in der indopazifischen Region. Maßgebliche Kreise in Washington sehen in der Volksrepublik die Hauptgefahr für die Vormachtstellung der USA und wünschen eine Fokusverschiebung des US-Vorgehens vom Atlantik hin zum Indopazifik. Die Konflikte entzünden sich einerseits am weltweiten wirtschaftlichen und politischen Einfluss, den China ausbaut, andererseits an strategischen Reibungspunkten im Südchinesischen und Ostchinesischen Meer.

Emblematisch für ersteres ist vor allem das chinesische Projekt "Neue Seidenstraße", auch One Belt, One Road genannt, mit dem China systematisch Infrastruktur und Volkswirtschaften vor allem in Asien, Europa und Afrika, aber auch in Zentral- und Südamerika, unter seinen Einfluss bringt. Der Preis massiver, aber oft nur punktueller Infrastrukturprojekte Chinas für die häufig sehr armen Länder der Region ist eine massive Verschuldungsspirale und der Ausverkauf strategisch wichtiger Objekte, Strecken und Bodenschätze an die Chinesen. Beim Thema Ukraine-Krieg folgt Peking einer Politik der Äquidistanz, ohne Mitgehen mit den westlichen Wirtschaftssanktionen gegen Russland, was von den USA als Unterstützung für Moskaus Vorgehen in der Ukraine interpretiert wird.

Aufrüsten und Machtdemonstration Chinas beunruhigt die USA

Besondere Sorgen dürfte den USA aktuell auch das Aufrüsten Chinas und die Machtdemonstrationen vor seiner Ostküste machen. Der bekannteste Aufhänger dafür ist der Taiwan-Konflikt. Die demokratisch regierte Republik China auf der Insel Taiwan wird einerseits von der überwiegenden Mehrheit der Staatengemeinschaft, auch von den USA, offiziell als Teil Chinas angesehen. Andererseits tritt Washington als Schutzmacht der demokratischen Führung in Taipeh auf, wobei es sich gleichzeitig nicht auf ein bestimmtes Vorgehen im Fall eines möglichen chinesischen Angriffs auf Taiwan festlegt. Peking verlangt hingegen von Washington, zur offiziellen Ein-China-Politik zu stehen und sich nicht "in die inneren Angelegenheiten Chinas" einzumischen.

Umfassende Militärpräsenz aufgebaut

Die USA haben auf den Inseln, die das Süd- und das Ostchinesische Meer nach Süden und Osten hin begrenzen - die sogenannte "Erste Inselkette" - in den vergangenen Jahrzehnten eine umfassende Militärpräsenz aufgebaut. China befürchtet, dass die USA diese Präsenz im Fall des Falles benutzen könnten, um in Taiwan militärisch zu intervenieren oder den Zugang Chinas zum offenen Pazifik zu versperren. Die Rolle Taiwans als Schlüsselstelle zwischen dem Südchinesischen und dem Ostchinesischen Meer ist auch deswegen enorm heikel, da die Insel den Großteil der modernsten und leistungsfähigsten Computerchips für den Weltmarkt produziert.

Zone des gegenseitigen Nachbarschaftsstreits

Weiters besteht im Südchinesischen Meer eine Zone des gegenseitigen Nachbarschaftsstreits der Anrainerstaaten. Das Gebiet hat zentrale strategische Bedeutung als Hauptroute des internationalen Seehandels zwischen Europa und dem Nahen Osten einerseits und den für die weltweite Versorgung mit Industrieprodukten enorm bedeutenden Ländern Ostasiens. Zudem dürften noch unausgebeutete Bodenschätze, unter anderem Erdöl und Erdgas, unter dem Meeresboden lagern. Gleichzeitig gibt es zwischen Peking und seinen unmittelbaren Nachbarn überlappende Gebietsansprüche in der Region. Das hat in den vergangenen Jahren immer wieder zu gegenseitigen Machtdemonstrationen vor allem zwischen China und den Philippinen geführt.

China baut künstliche Inseln

Peking sorgte besonders mit der "Neun-Striche-Linie" auf einer 2009 bei der UNO vorgelegten Karte für Unruhe in der Region. In einer beiliegenden Verbalnote wurde damals die "unbestrittene Souveränität" Chinas "über die Inseln im Südchinesischen Meer und die benachbarten Gewässer" festgehalten. Der Ständige Schiedshof (PCA) in Den Haag entschied zwar 2016, dass China keine ausschließliche Souveränität über die betreffenden Gewässer haben könne, doch die Volksrepublik akzeptierte die Entscheidung nicht. Vielmehr baut Peking auf den umstrittenen Spratly- und Paracelsus-Inseln Südchinesischen Meer massiv künstliche Inseln mit Flughäfen und anderen, teils militärischen Einrichtungen aus. Auch in solchen Fällen verlangt Peking von Washington, sich nicht "in Territorialkonflikte von Nachbarstaaten" einzumischen.

Chinas weltweiter wirtschaftlicher Einfluss und internationales Machtbewusstsein macht wiederum den USA Sorgen. Das Auftauchen mehrerer Ballons aus China im Februar 2023 über Nordamerika, die als Spionageballons abgeschossen wurden, machte deutlich, dass chinesische Geräte mittlerweile sogar unbemerkt in den US-Luftraum eindringen können.

Weitere Konfliktebene: Handelsbeziehungen

Eine andere Konfliktebene verläuft über die Handelsbeziehungen. Bereits der frühere US-Präsident Donald Trump, der gegenüber Peking eine eher rabiate Rhetorik fuhr, entfachte mit Strafzöllen einen regelrechten Handelskrieg gegenüber China. Biden ist zwar zurückhaltender im Wort und weniger am Hochspielen von Konflikten interessiert, wie auch das nun geplante und bereits durch mehrere US-Ministerbesuche in Peking vorbereitete Treffen am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) zeigt. Doch in der Sache werden sich die Spannungen auch mit höflicher Rhetorik nicht so leicht aus der Welt schaffen lassen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.