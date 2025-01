Biden senkt Strafen von 2.500 Verurteilten in den USA ab

Die Betroffenen verbüßten "unverhältnismäßig lange Strafen" im Vergleich zu dem Strafmaß, das sie heute erhalten würden, begründete Biden den Schritt am Freitag. Das Weiße Haus sprach von der größten Begnadigung in der US-Geschichte an nur einem Tag. Der scheidende US-Präsident nannte die Strafmilderung "einen wichtigen Schritt, um historisches Unrecht zu korrigieren, Ungleichheiten beim Strafmaß zu beseitigen" und Menschen, die es verdienten, "die Möglichkeit zu geben, zu ihren Familien zurückzukehren". Biden kündigte zudem mögliche weitere Strafumwandlungen oder Begnadigungen vor seiner Amtsübergabe an den designierten Präsidenten Donald Trump am Montag an.

Biden hatte im vergangenen Monat die Strafen von fast 1.500 Verurteilten abgesenkt und 39 weitere Menschen begnadigt. Auch hatte Biden 37 von 40 auf Bundesebene verhängte Todesstrafen in lebenslange Haft umgewandelt. Anfang Dezember hatte Biden auch seinen Sohn Hunter begnadigt, obwohl er zuvor mehrfach erklärt hatte, dies nicht tun zu wollen.

Berichten zufolge erwägt Biden zudem die pauschale Begnadigung einiger Verbündeter und Regierungsbeamter. Trump hat vielen politischen Gegnern mit Strafverfolgung und Vergeltung gedroht.

Mehr zum Thema Außenpolitik Offizielles Präsidenten-Porträt: Donald Trump stellt Polizeifoto nach WASHINGTON. Das offizielle Präsidenten-Foto von Donald Trump ähnelt seinem berühmten "Mugshot". Offizielles Präsidenten-Porträt: Donald Trump stellt Polizeifoto nach

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.