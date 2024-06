OÖN-Analyse: Bidens Rückzug ist die einzige Chance, Trump zu besiegen

"Es war einmal" – so dürften viele Demokraten gedacht haben, als sie Joe Biden bei der ersten TV-Debatte mit seinem Kontrahenten ums US-Präsidentenamt, dem Republikaner Donald Trump, in der Nacht auf Freitag gesehen und gehört haben. Einerseits deshalb, weil der demokratische Amtsinhaber in früheren Jahren durchaus die Debattenkunst beherrscht hatte. Andererseits, weil sie nach dessen desaströsem Auftritt davon ausgehen müssen, dass sie bei den Wahlen am 5. November das Weiße Haus