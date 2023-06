Biden kritisierte Urteil gegen Unis: Gelände gesperrt

Er sei mit der Entscheidung "nicht einverstanden", sagte Biden gestern in einer Fernsehansprache. Der Richterspruch gegen die als positive Diskriminierung bekannte Praxis, die Minderheiten einen besseren Zugang zu Unis gewähren sollte, sei "eine schwere Enttäuschung". Der konservativ dominierte Gerichtshof habe mit seiner Entscheidung eine Abkehr von "jahrzehntelanger Rechtsprechung" vollzogen.

Wegen eines verdächtigen Pakets vor dem Obersten Gericht hat die Polizei den Bereich rund um das Gebäude in Washington danach abgesperrt. Auch die Mitarbeiter des Kongresses, der sich in der Nähe befindet, wurden aufgefordert, die Zone zu meiden. Der Oberste Gerichtshof hatte Universitäten zuvor in einem historischen Urteil untersagt, bei der Auswahl von Bewerbern deren Hautfarbe zu berücksichtigen, dies verstoße gegen das Gleichheitsgebot.

