Anfang November stehen in den USA wegweisende Zwischenwahlen zu Kongress und Senat an, die so genannten Midterms. Der Wahlkampf nimmt bereits Fahrt auf, wie ungewöhnlich scharfe Aussagen des demokratischen US-Präsidenten Joe Biden in Richtung der Republikaner zeigen. In einer Rede hat Biden die Kongresswahl als "existenzielle Richtungsentscheidung" für die Vereinigten Staaten dargestellt.