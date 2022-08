Biden: "Egal, wie lange es dauert, die USA finden alle Terroristen"

"Egal, wie lange es dauert, egal wo Sie sich verstecken – wenn Sie eine Gefahr für unser Volk sind, werden die Vereinigten Staaten Sie aufspüren und ausschalten", lautete die Botschaft an Terroristen in einer kurzen Fernsehansprache, in der US-Präsident Joe Biden die Amerikaner über den Tod von Al-Kaida-Chef Ayman al-Zawahiri informierte.