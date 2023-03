Biden dankt Scholz für "starke und beständige Führung"

"Ich möchte Ihnen für Ihre starke und beständige Führung danken. Das meine ich aufrichtig. Das hat einen großen Unterschied gemacht", sagte Biden am Freitag im Weißen Haus zu Beginn eines Arbeitstreffens der beiden Regierungschefs, das gut eine Stunde dauerte. Anders als üblich gab es danach keine Pressekonferenz.

Biden und Scholz äußerten sich nur zum Auftakt ihres Treffens, als Fotografen ins Oval Office gelassen wurden. Der US-Präsident nutzte den Auftritt, um demonstrativ Vorwürfen deutscher Zögerlichkeit bei der Unterstützung der Ukraine entgegenzutreten. Deutschland habe entscheidende militärische und moralische Hilfe geleistet, betonte er. "Ich würde sagen, dass neben der militärischen Unterstützung auch die moralische Unterstützung, die Sie den Ukrainern gegeben haben, von großer Bedeutung war. Ja, sie war von großer Bedeutung."

Scholz habe außerdem "historische Veränderungen" in Deutschland vorangetrieben, sagte Biden. Die drastische Erhöhung der Verteidigungsausgaben und die Abkehr von russischem Gas seien schwierige Entscheidungen gewesen. Biden betonte, dass die USA und Deutschland bei der Unterstützung der Ukraine stets zusammengearbeitet hätten - und versicherte, dass dies auch weiterhin so bleiben werde.

Scholz schätzt gute Zusammenarbeit

Die gemeinsame Unterstützung der Ukraine im zurückliegenden Jahr sei sehr wichtig gewesen, sagte Scholz. "Jetzt ist es sehr wichtig die Botschaft zu senden, dass wir das so lange wie nötig fortsetzen." Scholz betonte auch, für wie gut er den Zustand der Beziehungen zu den USA halte. "Ich schätze wirklich die sehr gute Zusammenarbeit zwischen uns beiden", sagte er zu Biden auf Englisch. Das gelte auch für die Kooperation der Regierungen in den USA, Deutschland und Europa.

Biden und Scholz seien sich einig, dass Russland die Kosten für den Krieg in der Ukraine auferlegt werden sollen, teilte das Weiße Haus nach dem Gespräch mit. Außerdem hätten Biden und Scholz "ihre starken bilateralen Beziehungen" bekräftigt. Sie betonten zudem, dass es wichtig sei, die globale Solidarität mit dem ukrainischen Volk zu erhalten.

Der deutsche Kanzler war nach Washington geflogen, um mit Biden unter vier Augen über die weitere Entwicklung in der Ukraine zu sprechen. Es wird erwartet, dass beide Politiker auch über den Umgang mit China und die US-Subventionen für klimafreundliche Technologien sprechen werden. Scholz besucht Biden zum zweiten Mal seit seinem Amtsantritt vor knapp 15 Monaten in Washington.

Neue Militärhilfe für Ukraine

Die USA stellen indes der Ukraine zur Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg neue Militärhilfe im Wert von 400 Millionen US-Dollar (rund 377 Millionen Euro) bereit. Das Paket umfasse vor allem Munition, etwa für die von den USA gelieferten Mehrfachraketenwerfer des Typs Himars und Haubitzen, teilte das US-Außenministerium am Freitag mit. Auch Munition für Bradley-Schützenpanzer sei dabei.

Seit Kriegsbeginn summieren sich die US-Militärhilfen für die Ukraine nach jüngsten Angaben aus dem Pentagon auf mehr als 32 Milliarden Dollar, das neue Paket nicht einberechnet. Die USA gelten als wichtigster Verbündeter der Ukraine im Abwehrkampf gegen die russische Invasion.

Ende Jänner hatte die US-Regierung nach langem Hin und Her und parallel zur deutschen Zusage von Leopard-Panzern für Kiew auch angekündigt, der Ukraine 31 Kampfpanzer vom Typ M1 Abrams zu liefern. Es wird erwartet, dass ihre Bereitstellung aber einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Zuletzt hatte es widersprüchliche Darstellungen aus dem Weißen Haus und dem Kanzleramt in Berlin dazu gegeben, wie die Zusage von Kampfpanzern an die Ukraine zustande kam.

