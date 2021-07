Biden: "Corona-Impfung ist ein patriotischer Akt"

US-Präsident Joe Biden hat seine Landsleute in einer Rede zum Nationalfeiertag eindringlich zur Corona-Impfung aufgefordert, um "gemeinsam die Unabhängigkeit vom Coronavirus" zu erreichen. Die Impfung sei ein "patriotischer Akt", sagte Biden in der Nacht auf Montag im Garten des Weißen Hauses. "Also bitte: Falls Sie noch nicht geimpft sind, tun Sie es. Tun Sie es jetzt – für sich selbst, für Ihre Lieben, Ihre Gemeinde, Ihr Land."

Dank der Impfkampagne seien die USA "näher dran als je zuvor, ihre Unabhängigkeit von dem tödlichen Virus zu erklären", betonte Biden. Das Virus sei aber noch nicht besiegt, zudem gebe es neue gefährliche Varianten. "Aber die beste Verteidigung gegen diese Varianten ist, sich impfen zu lassen", sagte Biden. Dank der Impfungen kontrolliere das Virus das Leben der Menschen nicht mehr, "es lähmt unser Land nicht mehr".

Biden beging den Feiertag mit einem großen Grillfest im Garten des Weißen Hauses für rund 1000 geladene Gäste. Darunter waren viele Soldaten, Mitarbeiter des Gesundheitswesens und deren Familien.

Der Unabhängigkeitstag hatte heuer besondere Bedeutung, weil Biden bis dahin ein neues Impfziel erreicht haben wollte. Bis zum 4. Juli sollten 70 Prozent aller Erwachsenen mindestens eine Impfdosis erhalten haben. Bisher bekamen 67 Prozent, oder 173 Millionen Menschen, mindestens die erste Dosis. Rund 58 Prozent aller Erwachsenen in den USA sind bereits vollständig geimpft.