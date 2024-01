Bewegung im Streit um Schwedens NATO-Beitritt

Seit eineinhalb Jahren blockieren die Türkei und Ungarn das NATO-Beitrittsgesuch Schwedens. Doch nun zeichnet sich Bewegung ab. Das türkische Parlament hat am Dienstag die Debatte über das Beitrittsdokument aufgenommen. Und die ersten Signale waren durchaus positiv.

Die Türkei hatte den Beitrittsprozess über Monate aktiv blockiert und dies mit einem aus ihrer Sicht mangelnden Einsatz Schwedens gegen "Terrororganisationen" wie die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK begründet. Nach verschiedenen Zugeständnissen aus Stockholm hatte Präsident Recep Tayyip Erdogan dann Ende Oktober angekündigt, die Zustimmung durch das türkische Parlament zu ermöglichen. Später knüpfte er die Ratifizierung jedoch daran, dass die USA moderne Kampfjets vom Typ F-16 an die Türkei liefern. Offenbar dürfte der Waffendeal nun aber fixiert sein. Erdogans AKP-Partei zeigte sich am Dienstag nämlich bereit, die NATO-Mitgliedschaft Schwedens auch in der Generalversammlung des Parlaments zu unterstützen. Allerdings stand der schwedische NATO-Beitritt am Dienstag nur als 42. und damit letzter Punkt auf der Tagesordnung der Parlamentssitzung. Beobachter erwarteten daher erst für Donnerstag das finale Votum.

Fällt eine Entscheidung, muss sie anschließend aber noch einmal von Erdogan unterschrieben werden – ob er dies dann zeitnah tut, bleibt abzuwarten.

Bliebe dann aber noch Ungarn. Das EU-Land störte sich bisher an schwedischen Aussagen zur Rechtsstaatlichkeit und Korruption im Land. Der dortige Ministerpräsident Orban hatte allerdings stets betont, sein Land wolle nicht das letzte sein, das Schwedens NATO-Beitritt ratifiziert. Nach den Signalen aus Ankara erklärte er nun auf der Online-Plattform X, seinen schwedischen Kollegen Ulf Kristersson schriftlich zu einem Besuch in Ungarn eingeladen zu haben, um über die Bündnisaufnahme "zu verhandeln". Sollte Orban dabei letztlich seinen Daumen heben, dürfte die Ratifizierung im ungarischen Parlament nur noch Formsache sein. Allerdings kommt das Parlament in Budapest planmäßig erst wieder im Februar zusammen.

