Berlin: Steinmeier steht vor seiner zweiten Amtszeit

Neben seiner Partei, der SPD, hat sich nämlich nun auch die FDP klar für die Wiederwahl des 65-Jährigen ausgesprochen. Die große Frage ist nun, wie sich die Grünen verhalten: Unterstützen sie Steinmeiers Kandidatur oder schicken sie selbst jemanden ins Rennen um das höchste Staatsamt – und brüskieren damit Kanzler Olaf Scholz (SPD)?

Bei der Wahl in der Bundesversammlung am 13. Februar haben SPD, Grüne und FDP jedenfalls zusammen eine Mehrheit. Sollten die Grünen Steinmeiers Wahl verhindern, würde das wohl ein jähes Ende der rot-grün-gelben Harmonie in der frisch vereidigten Bundesregierung bedeuten.

Steinmeier hatte seine Bewerbung bereits heurigen Mai öffentlich verkündet und gesagt: "Ich möchte unser Land auf seinem Weg in die Zukunft begleiten, eine Zukunft nach der Pandemie, eine Zukunft nach Corona."