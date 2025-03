Berichte: USA teilen keine Geheimdienstinfos mit Kiew mehr

Dies berichtete die "Financial Times" am Mittwoch unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Unterdessen berichtete ein Bloomberg-Reporter in einem Post auf X allerdings unter Berufung auf einen Behördenvertreter in Kiew, dass die Ukraine sehr wohl weiterhin US-Geheimdienstinformationen erhielten.

Sollten die Vereinigten Staaten der Ukraine im Krieg gegen Russland keine US-Geheimdienstdaten mehr zukommen lassen, würde dies wohl die Fähigkeiten der ukrainische Armee bei der Erfassung von Zielen im Kampf gegen die Invasionstruppen erheblich beeinträchtigen.

Mehr zum Thema Außenpolitik Außenpolitik Einer gegen alle: Trump treibt die Polarisierung voran WASHINGTON. Ein vorläufiger Stopp der Militärhilfe für die Ukraine sowie Zölle gegen die Nachbarn: Der US-Präsident verschärft seine Politik weiter. Einer gegen alle: Trump treibt die Polarisierung voran

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper