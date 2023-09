Bergkarabach: Jeder Zweite ist schon geflohen

Aserbaidschan hatte am Sonntag nach Monaten die einzige Straße aus Bergkarabach nach Armenien geöffnet. Die meisten Vertriebenen Karabach-Armenier treffen in der armenischen Stadt Goris ein, der ersten Anlaufstelle hinter der Grenze. In der 20.000-Einwohner-Stadt bildeten sich lange Schlangen vor Geschäften mit Telefonkarten. Unter den Flüchtlingen befanden sich vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen.

In Bergkarabach, das international als Teil Aserbaidschans anerkannt wird, lebten bisher knapp 120.000 ethnische Armenier, sie stellten so gut wie die gesamte Bevölkerung. Nach der Militäroffensive Aserbaidschans am 19. September mussten die pro-armenischen Kämpfer einen Tag später einen Waffenstillstand akzeptieren.

