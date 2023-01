Benedikt XVI. wird ab heute im Petersdom aufgebahrt

Ab 9 Uhr können Menschen Abschied von dem in Bayern geborenen Pontifex nehmen. Für Donnerstag sind der Trauergottesdienst auf dem Petersplatz und anschließend die Beisetzung im Petersdom geplant. Joseph Ratzinger starb am Samstag im Vatikan im Alter von 95 Jahren. Benedikt XVI. war von 2005 bis 2013 Oberhaupt der katholischen Kirche, ehe er mit seinem Rücktritt für eine Sensation sorgte. Danach lebte er im Kloster Mater Ecclesiae in den Vatikanischen Gärten, in dessen Kapelle er am Sonntag aufgebahrt lag.

