Ben Segenreich: "Das war ein systematisches Ermorden von Zivilisten"

Der frühere ORF-Korrespondent Ben Segenreich floh vor den Raketen der Hamas in den Schutzraum in Tel Aviv. Im OÖNachrichten-Interview berichtet er aus einem Land im Ausnahmezustand.

OÖNachrichten: Sie befinden sich in Tel Aviv, 85 Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Könnten Sie uns die Stimmung beschreiben?

Ben Segenreich: Die Stimmung in Israel ist Konsternation, Trauer, Schock. Es ist eine ganz neue Situation eingetreten. Dadurch, dass die Hamas einen Überraschungsangriff auf Israel gestartet hat, und zwar eigentlich auf zwei Schienen. Die eine ist die bekannte Schiene massiven Raketenbeschusses von israelischen Städten bis tief nach Israel hinein. Aber das kennt man ja leider schon seit mehr als 20 Jahren. Das ist schlimm, das ist lebensbedrohlich. Aber darauf ist man irgendwie eingestellt. Was die Situation völlig verändert hat, ist, dass jetzt alles gleichzeitig passiert. Palästinensischen Terroristen ist es gelungen, den Grenzzaun in Südisrael zu überwinden, auf israelisches Territorium zu kommen. Sie haben damit begonnen, dort Massaker zu begehen. Sie sind in Dörfer hineingegangen, von Haus zu Haus, haben die Türen aufgebrochen und dann drinnen verschanzte Familien einfach erschossen. Dazu kam die Treibjagd auf dem Jugend-Festival mit mehr als 260 Toten. Das war ein systematisches Ermorden von Zivilisten. Zudem sind auch Israelis in den Gazastreifen verschleppt worden.

Haben Sie da schon ein klareres Bild, was die Folgen betrifft?

Es wird sicher zu einer größeren kriegerischen Auseinandersetzung mit der Hamas kommen, mit dem Ziel, aus israelischer Sicht die Hamas ganz zu zerschlagen. Ob das möglich ist, ist eine andere Frage ...

Können Sie da schon mehr einschätzen, was tatsächlich das Motiv dieser Terrororganisation war?

Man kann natürlich nicht in den Kopf der Hamas-Leute hineinschauen. Die Terrororganisation kann nicht wirklich darauf hoffen, Israel in die Knie zu zwingen. Aber sie muss zeigen: Wir sind noch da. Außerdem kann sie die verschleppten Israelis auch als menschliche Schutzschilde verwenden, damit Israel nicht so hart zurückschlagen kann. Aber wirklich etwas erreichen für den Gazastreifen, für die Palästinenser? Ich weiß nicht. Im Gegenteil: Es hat ja schon früher solche Konfrontationen zwischen Israel und der Hamas gegeben. Das Ergebnis war dann immer, dass es im Gazastreifen große Zerstörungen gab. Weder für die Hamas noch für die palästinensische Zivilbevölkerung wurde etwas gewonnen.

Welche Rolle könnte die Annäherung zwischen Israel und Saudi-Arabien gespielt haben?

Theoretisch hat die Hamas sich vielleicht überlegt, dass sie damit auch dieses sich abzeichnende Abkommen zwischen Israel und Saudi-Arabien torpedieren könnte. Aber diese absolut unfassbaren Gräueltaten sind durch nichts zu rechtfertigen.

Ben Segenreich

Wie geschlossen steht die israelische Bevölkerung aktuell hinter ihrem Premierminister?

Diese Justizreform hat Israel sicher über die letzten neun Monate total aufgewühlt. Aber jetzt halten Opposition und Regierung zusammen. Das ganze Land muss sich verteidigen.

Da sind noch die Verbündeten der Hamas – die radikale Hisbollah, die ja vom Iran finanziert wird, hat aus dem Libanon bereits den Norden Israels angegriffen. Wie groß ist jetzt tatsächlich die Gefahr eines Flächenbrandes?

Diese Angriffe aus dem Norden sind vorläufig nicht wirklich ernst zu nehmen. Wenn die Hisbollah wirklich eingreift, ist das ein Konflikt, der noch viel größere Dimensionen annimmt. Wir hoffen alle, dass das nicht passiert. Und ich denke, ein Faktor ist zum Beispiel, dass man sich weltweit in den Demokratien mit Israel solidarisiert hat. Die USA haben nicht nur gesprochen, sondern auch etwas unternommen. Sie haben einen großen Flugzeugträger in Bewegung gesetzt. Das ist ein starkes Signal an die Hisbollah und an den Iran, der hinter der Hisbollah steht. Deshalb bin ich zuversichtlich.

Zur Person

Ben Segenreich lebt seit 1983 in Israel und war von 1990 bis 2018 als Fernseh- und Radiokorrespondent des ORF tätig. Der 71-jährige Nahost-Experte, der Physik und Mathematik studiert hat, arbeitet als freier Journalist und Autor in Israel. Er ist verheiratet und Vater zweier Töchter

