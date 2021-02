Belarus: Zwei Jahre Haft für zwei Journalistinnen

Weil sie über Proteste gegen Belarus’ Machthaber Alexander Lukaschenko berichtet haben, sind zwei Journalistinnen zu zwei Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Minsk befand die Mitarbeiterinnen des oppositionellen TV-Kanals Belsat für schuldig, die "öffentliche Ordnung" verletzt zu haben.

Die 27-jährige Reporterin Katerina Bachwalowa und ihre 23-jährige Kollegin Daria Tschulzowa müssen demnach in ein Straflager. Die beiden erschienen bei der Anhörung am Donnerstag in einem Käfig und machten das "Victory"-Zeichen. Sie wurden beschuldigt, die Demonstrationen durch das Filmen angeleitet zu haben. Als Beweismaterial legte die Staatsanwaltschaft Videokamera, Mikrofon, Mobiltelefone, USB-Sticks und Pressewesten vor. Die Frauen umarmten sich nach der Entscheidung.

Die Journalistinnen waren Mitte November festgenommen worden. Sie hatten die Proteste nach dem Tod des 31-jährigen Aktivisten Roman Bondarenko gefilmt. Zuvor war dieser nach Angaben von Demonstranten von Sicherheitskräften verprügelt worden.