Belarus will sich nur nach Angriff an Krieg beteiligen

"Ich bin nur in einem Fall bereit, gemeinsam mit den Russen vom belarussischen Staatsgebiet aus zu kämpfen: wenn auch nur ein Soldat aus der Ukraine auf unser Gebiet kommt, um meine Leute zu töten", so Lukaschenko gestern bei einer Pressekonferenz für ausländische Journalisten in Minsk.

Minsk ist eng mit Moskau verbündet. In den vergangenen Monaten hatten die Befürchtungen zugenommen, dass Belarus in den Ukraine-Krieg eintreten und an Moskaus Seite kämpfen könnte.

