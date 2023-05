Belarus: Straflager für Regimekritiker Protassewitsch

Es war am 23. Mai 2021: Der Flug der Ryanair von Athen nach Vilnius (Litauen) wurde von den belarussischen Behörden zur Zwischenlandung in Minsk gezwungen. Angeblich wegen einer Bombendrohung, doch der wahre Grund: An Bord waren Protassewitsch und seine Freundin Sofia Sapega, die aus der Maschine geholt und inhaftiert wurden.

Die Staatsanwaltschaft habe dem 27-jährigen Protassewitsch, der früher Chefredakteur des oppositionellen Telegram-Kanals Nexta war, unter anderem Pläne zur illegalen Machtergreifung vorgeworfen, meldete die staatliche belarussische Nachrichtenagentur Belta am Mittwoch.

Nach seiner Festnahme trat Protassewitsch mehrmals im belarussischen Staatsfernsehen auf und distanzierte sich dort von seiner oppositionellen Tätigkeit. Angehörige gehen allerdings davon aus, dass er seine Aussagen unter Druck und Folter gemacht hat.

Der oppositionelle Blogger lebte vor seiner Festnahme vor zwei Jahren im Exil. Sein Social-Media-Kanal war eine der wenigen unabhängigen Quellen für Nachrichten aus Belarus.

