Belarus setzt Migranten als politische Waffe ein

Schwerer Vorwurf gegen den weißrussischen Diktator Alexander Lukaschenko: Litauen wirft dem Nachbarstaat vor, zunehmend Migranten als politische Waffen gegen die EU einzusetzen. Es sei jetzt offizielle Politik der Führung in Minsk, Flüchtlinge über die Grenze zu schicken, sagte Litauens Präsident Gitanas Nauseda gestern vor dem EU-Gipfel in Brüssel.

Nauseda warf der Führung in der Hauptstadt Minsk vor, gezielt weitere Migranten aus dem Irak, dem Iran und Syrien ins Land zu holen, um sie dann in die EU abzuschieben. Litauen brauche EU-Unterstützung bei der Grenzsicherung. "Es gibt mehrere zusätzliche Flüge von Minsk nach Bagdad und anderen Städten der Region", kritisierte Staatspräsident Gitanas Nauseda. In der belarussischen Hauptstadt Minsk würden derzeit etwa 1500 Iraker darauf warten, die Grenze zur EU überwinden zu können.

Demonstrativer Besuch

Unterdessen hat Staatschef Alexander Lukaschenko gestern vor Verhängung neuer Sanktionen einen Betrieb des österreichischen Spanplattenherstellers "Kronospan" besucht. Im Außenministerium in Wien sprach man von einem "plumpen Versuch der Instrumentalisierung des Unternehmens für innenpolitische Zwecke", Kritik kam auch von der Opposition in der früheren Sowjetrepublik.