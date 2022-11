Bekommt Slowenien erstmals eine Präsidentin?

Slowenien könnte am Sonntag die erste weibliche Staatspräsidentin bekommen. Im Endspurt des Rennens um das Präsidentenamt, das in einer Stichwahl zwischen dem konservativen Ex-Außenminister Anze Logar und der liberalen Rechtsanwältin Natasa Pirc Musar entschieden wird, liegt die politische Quereinsteigerin in den Meinungsumfragen klar vor dem langjährigen Politiker und aktuellen Oppositionsabgeordneten der rechtskonservativen Demokratischen Partei (SDS).

Die erste Wahlrunde am 23. Oktober gewann Logar mit knapp 34 Prozent der Stimmen, Pirc Musar erhielt rund 27 Prozent. Weil zur Wahl die absolute Stimmenmehrheit nötig ist, ist eine Stichwahl erforderlich. Obwohl Logar aus der Pole Position startet, wird Pirc Musar als Favoritin gehandelt.

Am Sonntag kommt es zum klassischen Duell zwischen links und rechts, bei dem in Slowenien rechtsgerichtete Kandidaten angesichts der mehrheitlich linksliberal orientierten Wählerschaft bisher immer den Kürzeren gezogen haben. Die jetzige Situation erinnert an die Präsidentenwahl 2007. Der Sieger der ersten Runde, der konservative Ex-Premier Lojze Peterle, wurde in der Stichwahl vom linksgerichteten Diplomaten Danilo Türk deutlich bezwungen.

Die Stichwahl wird auch ein Duell zwischen einer parteiunabhängigen Kandidatin und einem Parteikandidaten, der sich im Wahlkampf als unabhängig präsentierte. Für Logar (46) erweist sich seine Parteizugehörigkeit als größte Hürde, um das Präsidentenamt zu erobern. Er war jahrelang führendes SDS-Mitglied und enger Vertrauter des umstrittenen Ex-Premiers Janez Jansa. In der im Frühjahr abgewählten Regierung Jansas war Logar Außenminister.

Die 54-jährige Pirc Musar konnte sich im Wahlkampf ihre kritische Haltung gegenüber der Jansa-Regierung zu Nutzen machen. Sie scheute auch nicht zurück, an die Parteizugehörigkeit ihres Gegenkandidaten zu erinnern. Die kontroverse zweijährige Regierungszeit lässt bei einem Großteil der Slowenen nämlich immer noch starke Gefühle hochkommen, was ein Motivationsfaktor für das linksliberale Lager in der Stichwahl sein dürfte.