Bekannte Gebäude in Australien leuchten in Farben Israels

Blau und weiß beleuchtet als Zeichen der Solidarität mit Israel: das berühmte Opernhaus in Sydney

Zwei Tage nach dem Großangriff der Hamas auf Israel mit Hunderten Toten wurden am Montagabend blau-weiße Lichteffekte etwa auf die berühmten Segeldächer des Opernhauses, auf das Parlamentsgebäude in Canberra und auf die Nationalgalerie in Melbourne projiziert.

Gleichzeitig demonstrierten in Sydney Hunderte Menschen ihre Unterstützung für Palästina und marschierten aus Ärger über die Lichtprojektionen zur Oper. Viele schwenkten die palästinensische Flagge. Auf Bannern war zu lesen: "Free Palestine" und "Wir sagen Nein zur Besetzung".

Mehr zum Thema Außenpolitik Außenpolitik Israel bombardiert Gazastreifen TEL AVIV. Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen rund um den Krieg in Nahost in unserem Liveblog. Israel bombardiert Gazastreifen

Premierminister Anthony Albanese hatte zuvor vergeblich an die Teilnehmer appelliert, aus Respekt für die zahlreichen Todesopfer in Israel die Kundgebung abzusagen. "Das Vorgehen der Hamas ist unentschuldbar", sagte Albanese.

Die Hamas hatte am Samstag bei ihrem massiven Angriff mindestens 700 Menschen getötet und rund 2.400 weitere verletzt. Mehr als 100 Israelis wurden in den Gazastreifen verschleppt. Bei israelischen Luftangriffen als Reaktion auf den Großangriff wurden im Gazastreifen nach Angaben des dortigen Gesundheitsministeriums mindestens 493 Menschen getötet und mehr als 2.700 verletzt.

Bildergalerie: Solidaritätsbekundungen für Israel weltweit UKRAINE-ISRAEL-PALESTINIAN-CONFLICT-DIPLOMACY (Foto: SERGEI CHUZAVKOV (AFP)) Bild 1/9 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper