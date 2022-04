Beitritt im Sommer? Schweden und Finnland drängen in die NATO

Schweden und Finnland könnten schon in diesem Sommer der NATO beitreten, meldete ein Bericht der "Times". Das Blatt berief sich dabei auf Aussagen von US-Beamten, dass ein schleuniges Beitrittsverfahren für die beiden nordischen Länder "Thema von Gesprächen und mehreren Sitzungen" bei der NATO-Außenministerkonferenz in Brüssel in der letzten Woche gewesen sei, an der Schweden und Finnland ebenfalls teilgenommen hatten.