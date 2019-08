Bei der Regierungsbildung warten viele Stolpersteine

Die politische Krise in Italien ist beendet, es gibt allerdings noch ein paar Stolpersteine auf dem Weg zur neuen Regierung aus "Fünf-Sterne-Bewegung" und Sozialdemokraten. Staatspräsident Sergio Mattarella hat den parteilosen Giuseppe Conte gestern mit der Regierungsbildung beauftragt. Der 55-Jährige muss nun das Zehn-Punkte-Programm der "Fünf-Sterne-Bewegung" mit den fünf Bedingungen des "Partito Democratico" (PD) unter einen Hut bringen. Dafür wird Conte sein ganzes diplomatisches Geschick brauchen.

Die Sozialdemokraten formulierten fünf Forderungen für ihre Rückkehr in die Regierung nach eineinhalb Jahren auf der Oppositionsbank. Dazu zählen die "treue Mitgliedschaft" in der EU und eine Änderung der Migrationspolitik. Das Bekenntnis zur repräsentativen Demokratie und der Bedeutung des Parlaments, Entwicklungen zugunsten des Umweltschutzes sowie eine Verlagerung der Wirtschafts- und Sozialpolitik hin zu mehr Umverteilung und Investitionen sind die weiteren Schwerpunkte der PD.

Das Fünf-Sterne-Programm sieht unter anderem eine Verkleinerung des Parlaments, Umweltschutz und Familienpolitik vor. Auch die Einführung eines gesetzlich festgelegten Mindestlohns, Entbürokratisierungsmaßnahmen, die Senkung der Lohnnebenkosten und eine Justizreform sind Anliegen der populistischen Bewegung.

Verkleinerung des Parlaments

Die Mehrheit dieser Punkte war bereits im Koalitionsvertrag mit der Lega enthalten, mit der die "Fünf Sterne" in den vergangenen 14 Monaten regiert hatten. In Sachen Einwanderungspolitik drängt die Bewegung auf eine Reform des Dubliner Asylabkommens, auf Entwicklungspolitik in afrikanischen Ländern und den Kampf gegen Menschenhandel.

Als Streitpunkt gilt bereits die Reform zur Verkleinerung des Parlaments, ein Hauptanliegen der Fünf-Sterne-Bewegung. Diese Reform sieht die Streichung eines Drittels der Parlamentariersitze vor, 345 Mandate würden damit wegfallen. Die Reform ist im Parlament fast unter Dach und Fach, eine einzige Abstimmung genügt, um sie zu billigen.

Die Sozialdemokraten wollen zwar angeblich die Reform unterstützen, sie jedoch mit der Einführung eines neuen Wahlgesetzes verknüpfen. Dies bedeutet Neuverhandlungen über das gesamte Reformprojekt, was viel Zeit beanspruchen würde.

Migration als Stolperstein

Auch die Migrationspolitik droht zum Nährboden für Streit zu werden. Die Sozialdemokraten fordern die Abschaffung des von Salvini im Parlament durchgesetzten Sicherheitspakets, mit dem Strafen für Rettungsschiffe eingeführt wurden, die ohne Erlaubnis in Italien einlaufen.

Der PD ist für einen milderen Migrationskurs und fordert die Abwendung von Salvinis Politik der "geschlossenen Häfen". Die "Fünf Sterne" befürchten aber klare Popularitätsverluste, sollten sie von der harten Migrationspolitik nun wieder abrücken.