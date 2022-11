Behörden warnen vor komplettem Stromausfall in Kiew

"Wir bereiten uns auf verschiedene Szenarien vor, einschließlich eines kompletten Ausfalls", erklärte der Vize-Chef der Stadtverwaltung, Mykola Poworoznyk, am Freitag in einer Ansprache im Fernsehen. Was in diesem Fall passieren würde, sagte er nicht.

Die ukrainischen Behörden erwägen nach eigener Darstellung nicht, Städte zu evakuieren. Ministerpräsident Denys Schmyhal erklärte, gegenwärtig sei landesweit die Hälfte der Energieversorgung ausgefallen.

Russland versucht seit Wochen mit Raketenangriffen, vor dem Winter die Energieversorgung der Ukraine zu zerstören. Die Ukraine bezeichnet die Angriffe auf seine zivile Infrastruktur als russischen Terrorismus. Die Regierung in Moskau weist dies zurück und nennt sie eine Reaktion auf eine mangelnde Bereitschaft der Regierung in Kiew, Friedensgespräche zu führen. Der Raketenbeschuss im Zuge des russischen Angriffskrieges wird international verurteilt. Derzeit herrschen in weiten Teilen der Ukraine Minusgrade.