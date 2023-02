Begrenzter Spielraum bei Grenzschutz

Martin Selmayr, EU-Kommissionsvertreter in Wien

Die Europäische Union hat nach Worten des Kommissionsvertreters in Wien, Martin Selmayr, nur begrenzten Spielraum beim Außengrenzschutz. Mehr als die Hälfte der 14 Milliarden Euro, die bis 2027 für Migration und Grenzmanagement vorgesehen sind, würden auf Frontex-Personal und operative Kosten entfallen. "Wenn man mehr machen will, müsste man das Budget aufstocken."

Auch könnten vorhandene Budgetmittel nicht ohne Weiteres umgeschichtet werden. Selmayr sagte aber gegenüber Vertretern der "Vereinigung der Europajournalistinnen und -journalisten" (AEJ) in Hinblick auf den EU-Sondergipfel kommende Woche, es stehe außer Zweifel, dass etwas an der bulgarisch-griechischen Grenze gemacht werden müsse. Zuletzt hatte Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) zwei Milliarden Euro der Kommission für den Ausbau des Grenzzauns in Bulgarien gefordert.

Selmayr verwahrte sich gegen den Eindruck, die EU mache beim Thema Migration keine Fortschritte. Er verwies auf das Upgrade der EU-Fingerabdruck-Datenbank Eurodac, den Ausbau von Frontex, die Schaffung der EU-Asylagentur und auf das im Aufbau befindliche EU-Reisegenehmigungssystem ETIAS. Ein Problem sei die geringe Rückführungsrate, welche laut EU-Kommission 22 Prozent beträgt.

