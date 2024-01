Beben in Japan: Mehr als 200 Tote

Die Behörden in der Region Ishikawa veröffentlichten am Dienstag neue Zahlen, wonach 202 Menschen ums Leben gekommen sind und 102 noch vermisst werden. Schwere Schneefälle erschwerten vielerorts die Hilfsmaßnahmen. Etwa 3500 Menschen sind noch von der Außenwelt abgeschnitten. Rund 30.000 Menschen sind in 400 staatlichen Notunterkünften untergebracht. Fast 60.000 Haushalte haben kein fließendes Wasser und rund 15.600 keinen Strom.

