Geboren am 10. Juli 1929 in Linz, trat Beatrix Eypeltauer 1953 in den Landesdienst ein. Zwischen 1975 und 1983 war die im Bund Sozialdemokratischer Akademiker (BSA) aktive Juristin Nationalratsabgeordnete der SPÖ. Von 1979 bis zu ihrer Pensionierung 1987 agierte sie als Staatssekretärin im Ministerium für Bauten und Technik. Eypeltauer ist verheiratet und hat eine Tochter und einen Sohn. Ihr Vater war der 1988 verstorbene Ernst Koref, SP-Bürgermeister von Linz von 1945 bis 1962.felix eypeltauer Geboren am 3. Juli 1992 in Linz, schloss sich Felix Eypeltauer 2014 den Junos (Junge Liberale Neos) an. Von 2015 bis 2019 war er Gemeinderat in Linz, seither ist der ledige Jurist Neos-Nationalratsabgeordneter. 2018/19 leitete Eypeltauer das Büro der Salzburger Landesrätin Andrea Klambauer. Seit 2019 ist er Chef der Neos Oberösterreich, im Herbst tritt er als Spitzenkandidat bei der Wahl an und will in den Landtag einziehen. Eypeltauers Vater und Anwalt Ernst Eypeltauer ist beim BSA aktiv.