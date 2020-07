Wieder einmal war er schneller als die anderen: In der Debatte um Corona-Tests für Reise-Rückkehrer hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nun angekündigt, Testzentren an den Grenzen und Bahnhöfen einzurichten. Auch eine deutschlandweite Testpflicht für Urlaubsheimkehrer will der CSU-Politiker vorantreiben. Offenbar zeigt sein Vorpreschen Erfolg: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat am Abend angekündigt, "eine Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten" anzuordnen.