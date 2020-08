Bayern startet mit Maskenpflicht in das neue Schuljahr

In einer Woche startet in Bayern das neue Schuljahr – und die Maske wird dabei ab der 5. Klasse ständiger Begleiter sein. Laut Ministerpräsident Markus Söder (CSU) müssen alle Schüler und Lehrer in den ersten beiden Schulwochen auch im Unterricht einen Mund-Nasen-Schutz tragen. "Die Maske ist besser als Schulausfall, Vollunterricht steht vor Distanzunterricht", sagte der CSU-Vorsitzende gestern. Ausgenommen davon sind die Grundschüler.

Um auch auf dem Schulweg die erforderlichen Abstände einhalten zu können, werden mehr Schulbusse eingesetzt. Die zusätzlichen Kosten werde der Freistaat übernehmen, betonte Söder.

Nach den ersten beiden Schulwochen werde das regionale Infektionsgeschehen über die Maskenpflicht im Schulunterricht entscheiden, sagte der Ministerpräsident. "Sie wird in Landkreisen ab 35 Infektionen pro 100.000 Einwohner greifen."

