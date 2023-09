Bayern: Mehr Grenzpolizei

Neues Personalziel seien 1500 Stellen, sagte der wahlkämpfende CSU-Chef am Mittwoch an der bayerisch-österreichischen Grenze in Freilassing. Vor allem die Grenze zu Österreich soll demnach stärker überwacht werden. Aktuell umfasst die Einheit rund 820 Polizistinnen und Polizisten und hinkt damit den Ankündigungen Söders aus früheren Jahren hinterher. Bis 2023 sollte die Grenzpolizei eigentlich 1000 Beamte umfassen.

