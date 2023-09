Bayern: Grüne und SPD scheitern mit Antrag auf Entlassung Aiwangers

19 Abgeordnete stimmten am Donnerstag im Zwischenausschuss für den Antrag, 32 dagegen, wie der Vorsitzende des Gremiums, Thomas Kreuzer, bekannt gab. Enthaltungen gab es demnach nicht.

Auch Anträge von Grünen und SPD sowie der FDP zur Befragung von Ministerpräsident Markus Söder und seinem Stellvertreter Aiwanger hatten CSU und Freie Wähler zuvor mit ihrer Mehrheit im Gremium abgelehnt.

Grüne und SPD hatten den Antrag auf Entlassung Aiwangers damit begründet, dass dessen Erklärungen zu den Vorwürfen um ein antisemitisches Flugblatt aus Schulzeiten "völlig unzureichend" seien. Sein Umgang mit der Affäre mache ihn für sein Amt untragbar, Aiwanger schade dem Ansehen Bayerns in der Welt.

Aiwanger hatte eingeräumt, dass im Alter von 16 Jahren Exemplare eines antisemitischen Flugblatts in seiner Schultasche gefunden worden waren. Er bestreitet aber, der Urheber zu sein. Sein Bruder übernahm dafür die Verantwortung. Aiwanger hatte zuletzt einen umfangreichen Fragenkatalog Söders zu den Vorwürfen schriftlich beantworten müssen. Danach traf Söder Anfang September seine Entscheidung, Aiwanger im Amt zu belassen.

Der Zwischenausschuss ist in Bayern in der Zeit kurz vor Landtagswahlen für die Beratung dringender Angelegenheiten zuständig, ihm gehören aktuell 51 Abgeordnete an. Die nächste Landtagswahl in Bayern findet am 8. Oktober statt. In Umfragen führt die regierende CSU mit rund 38 Prozent, gefolgt von dem Koalitionspartner Freie Wähler mit 16 Prozent. Die rechtspopulistische AfD steht demnach bei 14, die Grünen bei 13 Prozent.

