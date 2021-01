Bayern beschließt FFP2-Maskenpflicht in Geschäften und Öffis

In Bayern gilt vom kommenden Montag (18. Jänner) an eine Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel. Das hat das Kabinett am Dienstag in München beschlossen, wie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bekannt gab.

Die "normalen Community-Masken" seien in der Corona-Pandemie zum Schutz der anderen, FFP2-Masken würden auch den Träger selbst schützen, so Söder. Angesichts leicht zurückgehender Infektionszahlen in Bayern sprach der Ministerpräsident von einer "verhalten positiven Tendenz". Binnen 24 Stunden habe es in Bayern am Dienstag 1740 neue Corona-Fälle gegeben, das sind um knapp 500 weniger als vor einer Woche.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) rechnet unterdessen mindestens bis April mit großen Härten wegen der Corona-Pandemie. "Wir brauchen noch acht bis zehn Wochen harte Maßnahmen", wird Merkel in Medienberichten zitiert. Mehr darüber lesen Sie hier.

