Barack Obama rechnete mit Donald Trump ab  in aller Deutlichkeit

Donald Trump hat in seiner mehr als dreijährigen Amtszeit als US-Präsident bereits viele Tabus gebrochen. Weniger als drei Monate vor der US-Wahl beweist sein Vorgänger Barack Obama, dass er auch nicht davor zurückschreckt, wenn er es für zwingend notwendig hält.

Bei seiner Rede beim Parteitag der US-Demokraten warf Obama seinem republikanischen Nachfolger in der Nacht auf Donnerstag Versagen vor und stellte Trump als "Gefahr für die Demokratie" dar. Die Nominierungsrede der Vize-Kandidatin von Trumps Herausforderer Joe Biden, Kamala Harris, rückte da fast in den Hintergrund.

"Donald Trump ist nicht in den Job hineingewachsen, weil er es nicht kann. Und die Folgen dieses Versagens sind schwerwiegend", sagte Obama und verwies auf die mehr als 170.000 Toten, die seit Beginn der Corona-Pandemie im Zusammenhang mit dem Virus in den USA gestorben sind. Millionen Jobs seien "verschwunden". "Ich hatte gehofft – im Interesse unseres Landes –, dass Trump etwas Interesse daran zeigen würde, den Job ernstzunehmen; dass er das Gewicht dieses Amtes spüren und etwas Ehrfurcht vor der Demokratie entdecken würde, die ihm anvertraut wurde. Aber er hat es nie getan."

"Eine weitere Reality-Show"

Trump habe die Macht seines Amtes lediglich dafür genutzt, sich selbst und seinen Freunden zu helfen, so Obama in seiner fast 20-minütigen Rede. Die Präsidentschaft habe er behandelt wie eine "weitere Reality-Show", mit der Trump die Aufmerksamkeit bekommen könne, nach der er sich sehne.

Ähnliche Vorwürfe haben schon andere gegen Trump erhoben – doch Obamas Worte haben eine besondere Tragweite. Während Trump seinen Vorgänger ständig attackiert, hat sich der Demokrat mit Kritik an seinem Nachfolger bisher weitgehend zurückgehalten. Generell ist es in den USA nicht üblich, dass ein direkter Vorgänger den Amtsinhaber angeht – wenn, dann in Maßen und ohne Nennung des Namens.

Obama erklärte seinen unüblichen Schritt so: "Es ist keine normale Zeit. Also möchte ich heute so deutlich wie ich kann darüber sprechen, was bei dieser Wahl auf dem Spiel steht." Es gehe um die Demokratie, warnte der 59-Jährige.

